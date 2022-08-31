美參議員今年來台曾表達希望台灣採購波音787，華航30日千億購機案通過引發「飛機外交」的聯想。交通部長王國材31日表示，華航是從2018年就開始評估，是根據華航對於公司營運所做的決定。

王國材指出，華航廣體客機評估是一直進行中，採購案自2018年就開始，一度因為疫情關係暫停，去年重新啟動，因為交機有3~5年的時程，因此已經到了必須要決定的時候，並且在最近才確認。他說，波音787-9，英文是Dreamline夢幻客機，華航會根據對公司營運的幫助所做的決定，並沒有壓力。他強調，飛機採購是要長期經營，不會為了短期壓力做這樣決定，是建立在過去幾年的評估才選這個機種。

至於媒體詢問「日華議員懇談會」會長古屋圭司日前來台，表達希望高鐵購買日本車廂一事，是否也是被「吃得死死的」？王國材則說，台灣高鐵現在是使用日本系統，從系統相容性來看機電融合是很重要的課題；台灣高鐵有跟日本接觸，有些細節還在討論，會根據營運考量，如機電相容性、採購金額等做最好的選擇。