1名網友日前在安親班門口見到一位爺爺明明健步如飛，卻手持拐杖及輔助器，原PO將爺爺的背影拍照上傳，發文直呼：「他其實不用手上那堆東西啊」，貼文一出網友出面澄清，爺爺身體好，手上的輔助工具都是幫老伴拿的，也有人表示，70歲以上的長輩建議隨身攜帶枴杖或拐杖傘，以備不時之需。

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》發文寫下，日前他看到一位爺爺左手拐杖，右手拿輔助器爬樓梯上樓，走了一段時間後，他才發現爺爺身體硬朗、健步如飛，完全不需要使用輔助器支撐身體，畫面中可見，爺爺穿著運動鞋，將輔助器用力舉起，將左手的柺杖支撐在平地上，在無人攙扶的情況下，獨自上樓。

照片曝光後，網友們紛紛直呼：「其實爺爺是拿來當運動器材的」、「有輔助需求的應該是老先生的牽手吧？因有階梯，輪椅上不去，這大樓無障礙設施不優，我太認真了嗎」、「祝福爺爺奶奶身體康健」、「手力量夠，可是腳的力量也許會不穩定，拿一個助步器比較安全」。

也有人澄清，「這是我女兒的安親班，這爺爺身體很好，他是幫老伴拿的」、另外網友提醒，長輩七十歲過後，建議隨身帶著一隻拐杖或拐杖傘，老人再壯摔倒的反應都不及年輕人，有拐杖不僅能救命，還可以避免不可逆轉的遺憾。