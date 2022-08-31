67歲香港影帝「發哥」周潤發當年以《賭神》一角奠定演藝圈地位，後赴好萊塢發展，作品皆具高知名度，但他的日常生活相當接地氣，經常出入市集和平民食堂等，也喜歡爬山跑步，出了名的親民，身為國際巨星的他毫無架子，不少粉絲曾遇過野生周潤發。日前又有網友在社交平台上分享他偶遇發哥，並曬出兩人合照。

粉絲曬出合照。(圖/微博)

該名網友發出一則貼文，寫道：「好幸福……等一個男人……十年」，她分別上傳了兩張合照，其中一張是她與發哥在麵店內，她頭靠在發哥的肩膀上的合照。另一張則是另一名粉絲與發哥在街上，且該粉絲還摟住發哥的腰，發哥則輕搭住對方的手臂。這樣兩張零距離的互動，讓許多網友紛紛表示「好羨慕」、「男神實在太溫暖」，足見他的親和力與大方。

周潤發常常在街上被粉絲捕獲。(圖/小紅書)

其實，這已經不是周潤發第一次被粉絲認出，前陣子他穿著全套黑色運動服，頭上戴著黑色帽子專注地在街上慢跑，看得出已經是低調打扮，但擁有185公分，在人群中格外顯眼，明星光環根本無法隱藏，發哥在被路人認出來時，他也毫不猶豫地大方跟對方打招呼，親民的舉動，讓粉絲感動不已。

影帝周潤發出道以來累積大量經典戲劇作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角和兩屆金馬獎最佳男主角，雖然近期已經很少在螢光幕露面，許多粉絲還是很期待他有新的作品。