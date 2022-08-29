陳冠希（Edison）的臉蛋俊俏又有壞壞的氣息，剛出道就成為少女殺手，還與金城武、吳彥祖、古天樂並列香港四大美男；多年過去，陳冠希雖已退出演藝圈，仍受到關注，近日有網友PO出他在加國的燒臘店用餐的照片，外型變化再度引起討論。

一名網友28號在社群平台分享在加拿大溫哥華偶遇陳冠希帶著秦舒培和女兒，在一家港式燒臘店排隊，誇讚：「在等燒臘的陳冠希依舊還是帥」，當天他打扮休閒，戴著卡其色鴨舌帽，連帽外套搭配寬鬆的上衣跟長褲，胸前掛著一串閃閃發光的珠子，而秦舒培也是走休閒路線，格紋襯衫配上寬褲管長褲，腳踩白色球鞋。

陳冠希雖出身有錢人家庭，但作風很親民，不但跟著民眾一起排燒臘店，且這家燒臘店均價75人民幣（約新台幣330元），在溫哥華屬於平價餐廳，相當接地氣。

陳冠希和秦舒培、女兒排隊吃平價燒臘。（圖／小紅書）

網友表示，陳冠希就坐在他的左邊座位，用餐期間很照顧秦舒培和女兒，後來被粉絲認出，大方地答應合照要求，拍了大概20分鐘也不會不耐煩，直到陳冠希一家準備離開餐廳，網友才主動跟他們打招呼，「聊了幾句發現他依然很有魅力又謙卑。」

網友喜孜孜地PO出與陳冠希的合照，卻被其餘網友批評：「老了好多」，認為陳冠希的表情紋很明顯，連髮際線都後退，看起來蒼老許多，不禁感嘆男神也頂不住歲月這把殺豬刀。