民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今（31）日在桃園市市長鄭文燦、競總主委柯建銘、總幹事羅致政、執行長鄭宏輝、客委會主委楊長鎮5位大咖，以及苗栗議員、鄉鎮代表秘書們陪同下，正式代表民進黨登記參選。徐表示，未來新苗栗要做到「三個告別」，分別是告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系選舉。

徐定禎今日在臉書發文表示，他在鄭文燦、柯建銘、羅致政、鄭宏輝，以及特別請假的客委會主委楊長鎮陪同下，偕同苗栗議員、鄉鎮代表秘書們，代表民進黨正式登記參選苗栗縣長。

徐定禎指出，他的參選政見是「三大保證、五大願景、十大承諾」，未來苗栗要成為兼具科技、文化、農業、觀光和宜居的新苗栗；執政團隊徹底檢視長期累積的縣政問題，聚焦在10個面向來翻轉苗栗，分別為「開經濟」、「活財政」、「廣建設」、「重醫療」、「謀福利」、「顧親子」、「興教育」、「挺體育」、「最友善」、「造觀光」，要用行動找回苗栗人的光榮感。

對此，徐定禎強調，翻轉苗栗必須要和中央合作拚建設，不但要改善苗栗陳弊，增進鄉親福利服務也是重要施政方向。他當選縣長後會落實「三大保證」：保證營養午餐免費、發放重陽敬老金2000元以及免費假牙補助，未來會陸續發表完整的政策論述，一定會讓苗栗鄉親「很有感」。

不僅如此，徐定禎更指出，未來新苗栗要做到「三個告別」，大家要告別財政黑洞，要用他轉虧為盈的頭份經驗讓苗栗財政復甦，苗栗要告別黑金政治、更要告別派系選舉，用政黨輪替撕去苗栗國標籤，告別舊時代的苗栗。盼大家在11月26日這天站出來，一起改寫歷史、創造新苗栗。