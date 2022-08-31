新北市土城宜蘭縣同鄉會28日舉行會員大會，同步成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會，新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛也獲邀到場，引拔樁聯想，對此陳燕飛今天做出澄清，並接下「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長職位表明立場。新北市長侯友宜表示，他和陳燕飛長期以來不斷合作努力，為新北打拚，就是要讓這塊土地更好，因此不用分彼此立場，「大家都是一家人」。

侯友宜說，陳燕飛跟新北市所有的宜蘭鄉親朋友連結度很高，尤其在多元文化部分，是凝聚力很強的一個企業家，所以長期以來可以看到自己和陳燕飛，一起為新北鄉親和建設並肩作戰，這四年以來對這塊土地有著深厚連結，「我們敬重努力打拚的企業家，非常謝謝他，一起努力為下個更好的新北市打氣」。

侯友宜指出，他和陳長期以來不斷合作努力，為鄉親、各方面公益慈善和弱勢團體，給予更多資源，所以不用分彼此是誰，大家都是一家人，而這家人就在新北市落腳深根，讓這塊土地更好，「所以其實陳董事長好、宜蘭鄉親好、新北市好，也是我最大的理念」。

侯友宜表示，他雖然是嘉義人，但無論是來自哪個地方的鄉親，能夠到新北落腳生根，一起共創繁榮，才是他最大的心願，也非常感恩這麼多鄉親支持他認真打拚，接下來最重要的是好好做事，超過所有一切。