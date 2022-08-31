元大證券自8月31日至9月2日舉行東北亞企業巡禮論壇，9月1日是為期三天的線上論壇活動的第二天。由「疫情後概念股」Japan Airlines (9201.JP) 日本航空帶領啟航，日本航空與全日本空輸並列日本兩大航空公司，預期在全球經濟逐漸擺脫疫情的影響下，可望強勁復甦。該公司市值1.03兆日圓，最新季度營收達2,688億日圓，較去年大幅成長102.1％。

Nidec Corp.日本電產(6594.JP)為全球知名的綜合馬達廠商，在精密小型電動機領域市佔率為全球第一，該公司於2018年11月入股台灣散熱廠-超眾，而超眾也於2021年3月8日改名為尼得科超眾(6230.TW)。日本電產目前市值達5.72兆日圓，最新季度營收5,404億日圓、EPS為71.50日圓。

早場最後將由元大證券國際金融業務部商品經理說明如何運用ETF參與日本股市的投資規劃。

Fuji Electric (6504.JP)富士電機主要從事功率半導體開發、電力系統及能源解決方案，皆是當前最受矚目焦點產業。緊接著登場的是台灣人熟悉且全球知名的化妝品公司SHISEIDO (4911.JP)資生堂。該公司市值2.22兆日圓，最新季度營收2,594億日圓，受到疫情影響營收較去年小幅下滑、EPS為28.21日圓。

Appier Group (4180.JP)沛星互動科技2012年6月於台灣成立，2021年3月於東京證交所上市，為台灣少數在海外上市的獨角獸企業，運用AI技術結合大數據提供消費者行為及營銷活動的成果預測。最新季度營收達44億日圓，成長56％，亮眼表現推動市值重回千億日圓大關。

元大證券提供最完整的複委託服務，也期望本次論壇為投資人提供最新的投資趨勢觀點，實現「在地生活，全球理財」願景。