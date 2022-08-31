新北市中和區周姓男子今年7月間因懷疑張姓妻子有外遇情節，趁妻子服用安眠藥睡著後，持毛巾勒斃對方，並拿生魚片刀追殺被懷疑是小王的林姓男子。新北地檢署今依殺人罪起訴周男，並建請法官從重量刑。

檢警調查，周男懷疑妻子有外遇情事，情緒失控持毛巾將妻子勒斃後，伴屍長達9小時後，周男又展開第二波報復，持刀前往林男任職公司，要求對方下樓理論，並拿出生魚片刀，朝林男腹部捅去，林男一驚，直接伸出雙手接住，導致右手、左手拇指撕裂傷和左下腹部瘀傷。

張女兒子事後偵訊坦言，周男經常對母親家暴，甚至曾害母親住院，張男殺害母親後，還用母親line傳早安圖給親友。

不過，周男偵訊時僅稱要教訓林男，生魚片刀刃有用報紙包住，沒有殺人犯意。

檢方調閱監視器畫面發現，周男刺向林男時是用雙手使力往前刺殺，堪認有殺人犯意，因此依殺人罪、殺人未遂罪起訴。

另外，周男殺害妻子後自首雖可依法減刑，但他勒斃妻子後又企圖持刀行凶林男，欠缺對生命尊敬，檢方認為惡性重大，建請從重量刑。