侯友宜從安坑輕軌台北小城站試乘至十四張站。（李奇叡攝）

新北市新店區安坑輕軌全線共9站，目前進度已經來到9成以上，新北市長侯友宜今日下午視察工程進度並試乘，他表示坐起來十分舒適，也沒有太多噪音，後續待全線系統整合測試後，就能朝年底完工通車的目標邁進。

侯友宜今天下午從安坑輕軌台北小城站試乘至十四張站，他受訪時表示，安坑輕軌雖面對物價上漲、缺工缺料的挑戰，但施工團隊永不氣餒，目前進度已經達到91.2％，希望能在年底完工通車，相關單位會繼續努力。

侯友宜也稱讚，輕軌坐起來覺得非常平穩、舒適，系統也穩定，輕軌坐到十四張站後，步行2分鐘就能轉乘新北環狀線，未來住在安坑地區的市民朋友，到雙北市區可以節省20分鐘左右，而沿線也有荷花池、植物園、陽光運動公園等景點，安和路上更有不少美食，希望未來可以吸引觀光人潮。

至於外界關注的噪音問題，新北市捷運局長李政安說明，原先行駛時產生的噪音比法令規定標準還低，全線共設置3處浮動式道床，能克服噪音震動，而鄰近住宅區的路段還會裝設隔音牆，有效減少噪音影響。