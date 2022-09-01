李沐、羅宏正合作《滴水的推理書屋》從尷尬不熟到碰撞出許多火花。（羅永銘攝）

李沐、羅宏正合作《滴水的推理書屋》從尷尬不熟到碰撞出許多火花。（羅永銘攝）

李沐在《滴水的推理書屋》飾演檢察事務官，為角色做了許多功課。（羅永銘攝）

曾獲金鐘獎新人獎的李沐近兩年星運大開，她在茁劇場《滴水的推理書屋》飾演精明、觀察入微的檢察事務官，拍攝前為角色做許多功課，也與真正的事務官對談，聽取很多職場經驗，「他們需要去的通常一定是刑事案件的命案現場，每天看生死，工作與私人感情要能分得很開，心要能剪斷情感、不被影響，才能正常生活吃飯。」她坦言自己演的林穆青可以，「但李沐真的不行！」

談起接演該劇面臨的最大的挑戰，曾被封「怪物新人」的李沐的答案，竟是讓大家跌破眼鏡的「騎腳踏車」！她自招不是平衡感很好的人，「開拍前就說這角色要一直騎腳踏車上班，我有在河濱公園練習騎Ubike，騎得很順暢，還自以為是破風少年呢！哪知到了拍戲現場才發現，腳踏車車籃是鐵的材質，很重，騎得哩哩落落，整個拍攝過程我都超怕那台腳踏車，總是因為它而分心緊張。跟它殺青那天我超開心，戲拍完，因為陰影太大，就再也沒跟腳踏車打過照面！」

男主角羅宏正也笑說，李沐騎腳踏車一旦出框（鏡頭），就是各種「歪斜」，「那個背影印象太深刻，她的腳踏車龍頭始終擺不到位，很像初學者剛把輔助輪拆掉的感覺！因為她把重心都放在操縱龍頭了，但其實應該是要有前進動力才能保持平衡。」

李沐與羅宏正劇中有不少鬥智對手戲，角色一開始完全沒有信任感且充滿防備敵意，戲外兩人相處也歷經「三階段」，李沐形容在讀本的第一階段，他們的關係是「閉月羞花」，因為過去沒有真正合作過，初識時又沒有人幫忙介紹穿針引線，所以整個劇組她跟宏正最不熟，且兩個都不是突然會主動熱情的人一開始有點尷尬，她讀本時想過很多次「是否應該跟他講些什麼？該講什麼好呢？」但想想又覺得算了。

羅宏正則笑說，「那是我不好啦！耳聞妳是怪物新人，讀本時又把劇本、鉛筆盒好好地擺放在桌上，一副備戰狀態、非常投入的模樣，就心想妳應該不想被打擾。也怕太主動，會像怪大叔搭訕，被當成油膩的演藝圈前輩」。李沐一聽大笑：「其實我只是不知道怎麼辦，所以裝忙！」

羅宏正說，兩人熟識的第二階段，就是一起上表演課後開始會互動聊天，分享對角色的看法、表演可能性，因此變得較熟。不過李沐不以為然地說：「那叫比較熟喔？我那時還是很怕說錯話。他長得高大英挺，安靜時一副很有威嚴的模樣，就像長官一樣，我跟他講話都很嚴謹、戰戰兢兢。當時就把他當檢察官在練習互動！」

直到去了台中拍攝，劇組在當地長住70天，羅宏正發現李沐開始莫名活潑起來，開始會講一些有趣的事，討論時事、話家常，「原來她很有活力啊！ 」他還爆料李沐帶頭在劇組喊他「老兵」，懷疑「這是一種霸凌吧」。李沐則透露，她其實是聽了宏正經紀人分析他的「人類圖」後，才了解原來他的個性不是嚴肅而是悶騷，「然後黃河就把他打開了，後來只有要黃河在，宏正就如沐春風！」