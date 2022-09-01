震撼彈！國民黨新北市議員蔡明堂，今（1）日透過臉書發表聲明，表示將放棄競選連任。蔡明堂原本規劃在今年交棒給兒子蔡政呈來參選，但是在黨內初選當中敗給吳訓孝及林鼎超，使蔡明堂原本的規劃被打破，後來更一度傳出他要自己脫黨參選，一度使該區的選情增添變數。

不過蔡明堂突然在今天上午，在臉書上PO出親筆簽名的放棄競選市議員連任聲明，他在聲明中提到，任何職位的傳承，都應適時輪動交棒，才能與時俱進活化民意代表的社會責任，但國內政治卻窩藏數不盡的利益算計，使得所謂的高度民主自由變成一種「奢言誇口」。從內容不難看出對於兒子在初選落馬仍耿耿於懷。

蔡明堂雖聲明放棄競選連任，但他也提到，自己將從容檢視地方政治的未來走向，同時重新調整步伐，再思考如何為這塊真愛的土地做出貢獻。而他的聲明發出後，也有許多支持者表達惋惜，認為面對不公平的制度，著實沒有必要再付出心力為地方服務。