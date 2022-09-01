知名演員王陽明靠著外型帥氣及精湛演技成名，儘管已結婚生子，但擁有許多粉絲支持，個性開朗大方的他，常常在社群分享生活，昨(31日)透露爸爸動手術的消息，經歷5個半小時後才順利完成治療，讓他不禁佩服爸爸「真的是硬漢」，也感悟家人的重要性，底下網友紛紛湧入關心與祝福。

王陽明在IG與臉書提到，爸爸剛接受完將近5個半小時的手術，過程雖然辛苦但相當順利，他在臉書上感嘆道「我爸真的是硬漢」，不過他並未詳加說明病況。其實，王陽明的外公於6月離世，近日又傳出他爸爸入院開刀的消息，也讓他有感而發在臉書發文。

他回想起自己因為工作的關係，跟家人們見面的機會並不多，如今卻深刻體會到「家人才是一切。珍惜在一起的時間，多關心家人、多陪陪家人」，不忘放上爸爸揮手報平安的照片，祝福大家都能身體健康。

網友紛紛幫王陽明加油打氣，並祝福王爸爸，「一切平安」、「爸爸很棒，and you too！加油」、「祝王爸爸早日康復。」、「希望王爸爸早日康復，身體能快快好起來喔」、「祝福身體健康平安」、「平安健康，手術順利成功」