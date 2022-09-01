民進黨新北市長參選人林佳龍昨表示，2018年侯友宜跟當時參選新北市長的蘇貞昌辯論是騙人的。對此，新北市議員江怡臻反批，林佳龍的抹黑手法越來越粗糙，連查一下資料後就能知道的明顯事實都可以扭曲，林佳龍為了拉抬自己的選情，把負面聲量也當聲量，證明林佳龍選情告急，真的沒招了才會一再說謊，想用泥巴戰術騙過市民，但是顯然市民並不會吃這一套，請林佳龍放過新北市民。

江怡臻指出，侯友宜今赴新北市選委會登記參選時，已明確在公辦政見發表會意願調查表中勾選「辯論式」，代表侯友宜沒有躲避辯論，林佳龍從頭到尾都在造謠，此外，侯友宜選舉辦公室也公布四年前與蘇貞昌辯論照片，徹底打臉林佳龍。

江怡臻認為，林佳龍與其整天喊要辯論，不如先改掉說謊成性、反覆無常的習慣，林佳龍不僅屢次口誤台北，也記不牢新北地名，更是常常打臉自己過往的說法，現在更是連2018年有辯論這件事都不願意承認，這樣一個是非不分的候選人，根本難以「辯論」，缺乏辨別是非真假能力的林佳龍，可能連站上辯論台的資格都沒有。