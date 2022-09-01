內政部政務次長陳宗彥今(1)日上午出席中央警察大學86週年校慶暨開學典禮，同時頒發一等二級功績警察獎章予警大校長陳檡文，並頒獎表揚5位傑出校友。陳宗彥表示，警大是我國培養治安幹部的搖籃，許多有志青年捨棄一流國立大學選擇就讀，顯示各界對警大的肯定與認同，期勉警大承襲輝煌傳統，持續培育優秀人才，投入維護社會治安的工作，做全民的後盾。

陳宗彥頒發功績警察獎章。(警察大學提供)

陳宗彥表揚警大傑出校友。(警察大學提供)

陳宗彥在會場中，頒授獎章給警大校長陳檡文，以及表揚玄奘大學法律系主任蔡震榮、警專校長鍾國文、臺北監獄典獄長吳澤生、前刑事警察局局長黃嘉祿、前海巡署北部分署分署長扶大桂等傑出校友，陳宗彥除肯定他們長期以來，在警政、海巡、矯正、消防、移民、國安及教育等領域，奉獻心力，維護社會治安外，也勉勵在校同學，要以傑出校友為榜樣，承先啟後發揚光大。

陳宗彥與年級章受頒代表合影。(警察大學提供)

陳宗彥指出，政府以實際行動支持警察工作，持續從法制、預算、政策等面向精進與調整，透過提升警察在職場上的保障，讓大家更無後顧之憂，安心致力警政工作。同時也感謝警察大學86年來為提升警察幹部教育所做的努力，期盼每位在校生未來都能成為「術德兼修、允文允武」的社會治安幹部。

內政部表示，政府為保障警消執勤安全，近年來完成「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」及「消防法」等法案修法，也核定「警察科技偵查躍升方案」及建置「警政資料中心」等計畫，同時積極興建「警消社會住宅」，並持續汰換「警用無線電」及「警用車輛」，以實際行動，讓警消安心執行職務。