縣道154乙線是濁水溪畔莿桐鄉段延伸到古坑山區的重要道路，2015年完成第一期斗六段拓寬，莿桐鄉至斗六市交界的2.5公里因營建物價上漲，流標3次、廢標1次，縣府原本自籌7000萬元，再追加6490萬元終於發包。

雲林縣道「154乙」原名「雲51線」全長7公里，路幅8米，是莿桐鄉民到斗六市區上班、就學的重要道路，20年前車流量愈來愈大，鄉民數度陳情拓寬。

時任國民黨籍立委的許舒博、張碩文、吳育仁接棒爭取中央經費拓寬，2012年前交通部次長葉匡時現勘，拍板先從斗六往莿桐方向，把路幅8米拓寬為18米，第一期做1.8公里，2015年底完工。

雲51後來更名為「154乙」，尾端銜接到古坑鄉永光村。154乙線第二期拓寬工程從0k＋550到3k＋100，獲交通部公路總局生活圈道路交通系統建設計畫補助3億0434萬元，縣府需自籌7100多萬元。

近2年營建物價上漲，營建廠商投標意願低，流標3次，縣長張麗善責成工務處再追加6490萬元，6月終於發包。

154乙線是從濁水溪畔往山區開的最長一條路，沿途有芒果樹、羅漢松、莿桐、龍柏等72棵行道樹，工務處長汪令堯表示，除枯木、遭截頂的樹木外，其餘全移植，部分移到樹木銀行，拓寬後的馬路將種台灣肖楠為行道樹。

張麗善表示，她上任後新闢道路都要打開天際線，本次拓寬工程也將要求台電、中華電信、自來水等管線單位全部下地，提升門戶景觀。

汪令堯表示，本次拓寬工程為避免影響交通，採半半施工方式，也將改建4座橋梁，本月動工，工期約480天，預計明年底完工。