北市信義區一所國中1日下午驚傳學生墜落意外，一名國三男學生從二樓翻越護欄墜落到地面，校方發現趕緊通知救護人員到場，所幸男學生意識清醒，僅手腳有些許擦挫傷，生命徵象穩定，已由校方陪同送醫，並通知家長到醫院探視。
警方調查，男學生可能是因精神狀況不穩才發生意外，已排除外力介入可能。
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