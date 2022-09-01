王陽明、鄭人碩主持的LINE TV原創時尚實境節目《紳士任務》，明（2日）的改造者「懷德」，是《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》等各大電視節目御用場務班長，被封為「電視圈最強PT（打工）仔」的他擁有明星夢，卻因外貌和身材遲遲無法踏出第一步，經過《紳士》的鞭策，他在一個月內減重15公斤，更從打工仔變成節目嘉賓，直接在攝影棚向吳宗憲喊話：「我想成為台灣第二個吳宗憲！」一掃過去的自卑心，衝勁十足。

現年35歲的懷德，在電視圈工作近20年，各大電視節目都有他的身影，最多一週甚至有7個節目找他協助場務工作，不少主持人、藝人都知道這號人物，堪稱通告王的小鐘也認識他：「他永遠會穿一件寫著『我是懷德』的衣服，還有他買的宵夜滿好吃的。」懷德笑說，原本是希望用衣服增加記憶點，讓製作單位注意到他，發他公告，「結果每個人打過來，都是發給我幕後工作。」他坦言嚮往走到幕前，但對自己落髮問題、身材沒有自信，也因為長時間投入工作，沒有特殊技能，若論才藝表演，頂多只有跳過啦啦隊，無法向製作單位開口自薦，眼看年紀越來越大，於是來《紳士任務》尋求改造，為自己的夢想努力一次。

為了一圓懷德的星夢，王陽明、鄭人碩直接致電《綜藝大熱門》製作單位，推薦懷德擔任節目嘉賓，但上節目必須要有才藝表演，於是兩人建議懷德學會後空翻，重新挑戰啦啦隊表演，但懷德超標的體重、對後空翻的恐懼感，讓他練習過程屢屢失敗，一度淚灑現場。王陽明用自身經驗鼓勵懷德，他表示過去曾在演藝路上受挫，「有時候我也會覺得是我戲演得不好嗎？其他人有比我好嗎？」這段期間他花時間去做想做的事情，經過時間的沉潛，他相信最終獲得的成果是別人無法給予的。懷德在主持群的鼓勵下重拾信心，他也下定決心減重，嚴格控制飲食和運動，「哪怕工作完已經半夜12點，還是會去運動，早上也會去晨跑，吃飯將菜、肉過水。」一個多月後他成功瘦下15公斤，讓主持群驚訝不已。

懷德受邀擔任《綜藝大熱門》嘉賓當天，王陽明、鄭人碩率導師群當起「紳士應援團」，一起幫懷德加油打氣。從幕後工作人員做起的鄭人碩，也以過來人身份給予勉勵，他表示一開始想當演員，他的師父、導演張作驥則要求他先學習幕後工作，「我一做做8年，但我永遠記得他（張作驥）總是重複問我『鄭人碩你準備好了嗎？』不管是在幕前或幕後，隨時都要準備好自己所有的能量，到最後一定會有所收穫。」究竟懷德是否挑戰成功？更多精彩內容，請鎖定《紳士任務》每週五晚上8點，LINE TV全球首播。