戴立綱說明軒嵐諾颱風動向。（中視新聞）

強颱軒嵐諾持續南墜，受外圍環流影響，西半部、宜蘭、花蓮沿海地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有9至11級強陣風，西半部內陸平地及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，預計最快明（2）日早上會發布海上警報。氣象主播戴立綱提醒，明後2天北部山區雨勢較明顯，明日起連3天風浪變大、沿海陣風也會變大。

戴立綱提到，軒嵐諾外圍雲帶已進入台灣，為北部帶來降雨，目前颱風仍在台北東南東方約530公里的海面上，目前中心持續緩慢往南移動中，預估將會在該處滯留約18小時，之後才會開始北轉，此時角度就很重要，最主要的影響則在周五、周六（3日）。

氣象局說明未來3天降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局表示，明日風雨明顯增加，北台灣整天有陣雨出現且雨勢較大，有大雨或豪雨發生的機率，尤其北部山區降雨會更明顯，可能會達到局部大豪雨，其他地區雲量增多，中南部地區也會出現短暫陣雨，其中中部山區雨勢較大，也可能達到大雨等級。

溫度方面，各地降溫，北台灣高溫約28、29度左右，感受較濕涼，而中南部及花東為30至32度，感受也較舒適些。