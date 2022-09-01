【和逸飯店‧台南西門館】寶貝抓周派對依循古禮戴虎帽及穿虎衣，象徵虎爺保佑小寶貝平安長大。（和逸飯店‧台南西門館提供）

和逸飯店台南西門館身為親子飯店的領頭羊，用心經營友善的親子住宿環境及親子出遊的活動，近期更針對新手爸媽推出「小寶貝抓周派對」專案，包含「抓周儀式」以及「周歲宴」內容，提供場地佈置規劃、周歲宴餐點設計烹調、抓周儀式主持以及流程進行等創新服務，其中最大亮點之一莫過於前來參與活動的賓客，享有暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」的資格，讓前來參與的孩子們放電玩耍。

抓周派對中應景的虎衣、虎帽、虎鞋為小寶貝妝點打扮，並準備了各式代表吉祥之意的食物，有聰明開智慧的「葱」、代表長壽的「韭菜」以及代表富貴不愁吃穿的「雞腿」及「米」等，主持人念著口訣進行代表健康平安的祝福儀式，敲響智慧鑼，過聰明門，再來腳踩紅龜等，而為了重現昔日「做度晬」的抓周禮俗，和逸飯店·台南西門館準備了 18項代表各行各業及未來志向的物品，每樣都是寄託著家長對孩子的祝福之意，結束後將頒發抓周證書作為紀念，為美好的抓周活動畫下美好句點。

另外的重頭戲「周歲宴」，由Cozzi KITCHÉN主廚精心設計菜單，讓每道菜餚都富含有祝福之意，習俗上吃雞有吉利之意，特別嚴選雞肉燉煮成「山藥蛤蜊燉雞湯」，期許孩子一生不愁吃穿，「蔥油金絲蒸爐魚」特選新鮮鱸魚，以特製蔥油蒸煮、灑上蔥花，期許孩子未來聰明才智、魚耀龍門。賓客可自由選擇中式料理或西式料理，亦可提出寶寶副食品的客製化需求，和逸飯店‧台南西門館期盼在孩子一生中的重要時刻，提供最周到服務。