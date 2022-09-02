為了對抗通膨，過去一年以來，一直積極升息的韓國央行終於可以鬆一口氣，因為，當地CPI(消費者物價指數)終於不再繼續大漲。

根據韓國最新官方數據，8月整體CPI只年增5.7%，不僅低於7月6.3%，也比市場預估6.1%要小。至於月增率，甚至還減少0.1%，是2020年底以來首次見到。另外，核心CPI年增4.4%，也低於預估值4.5%

韓國政府曾預測，當地大漲的通膨恐怕要等到10月左右才可能到頂，不過，因為能源以及食物價格回檔，CPI才未續創新高。但抗疫政策鬆綁後，韓國民眾對外食以及旅行需求卻有增無減。

韓國央行日前重申，若通貨膨脹與經濟成長兩者來選擇的話，會跟美國聯準會一樣，優先考慮抑制通膨為主。因此，外界也擔心，韓國將來的經濟成長恐怕會受到影響。

因為韓國央行已表態再度升息難免，故花旗以及高盛將2022年底的當地利率預估，從原先2.75%調升至3%。韓國央行在2022年還有兩次既定會議，分別是在10月與11月。同時，韓國目前的利率是在2.5%。

因俄烏戰爭仍然持續，原物料價格還是在高檔徘徊，加上韓元匯價又貶至13年新低，從外面進口的能源以及食物讓東西變得更貴。因此，不時有消息傳出，韓國受薪階級頻頻要求韓企加薪以度過難關。

進口明顯大增下，韓國8月貿易逆差寫下創新高的95億美元。另外，因為全球晶片需求趨緩，導致韓國出口受阻。韓國政府1日表示，能源與原物料進口已衝到史上最高。