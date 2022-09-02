大陸國家衛健委網站消息，9月1日0—24時，大陸報告新冠肺炎新增確診病例373例。其中本土病例318例、無症狀感染者1567例，各省分中，以四川128＋77最多。

繼四川成都1日起居家3天全民核酸檢驗，《哈爾濱日報》微信公號2日消息，黑龍江哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部也緊急通報強化7區臨時管控措施：宣導轄區居民非必要不離居所。強化道裡、道外、南崗、香坊、平房、松北、呼蘭等7區疫情防控臨時管控措施。確需離區須持48小時內兩次核酸檢測陰性證明（間隔≥24小時，健康碼或紙質證明均可）。各場站、公路卡口要嚴格查驗核酸檢測陰性證明。

大陸衛健委指出，大陸報告新增確診病例373例。其中境外輸入病例55例；本土病例318例（四川128例，廣東55例，西藏46例，海南27例，黑龍江11例，重慶8例，陝西8例，遼寧5例，青海5例，河北4例，山東4例，河南4例，新疆4例，內蒙古2例，浙江2例，北京1例，天津1例，吉林1例，上海1例，雲南1例）。無新增死亡病例。

新增無症狀感染者1665例，其中境外輸入98例，本土1567例（西藏575例，黑龍江207例，青海125例，遼寧114例，四川77例，海南75例，山東53例，河南46例，甘肅42例，廣東41例，吉林40例，新疆34例，天津32例，河北32例，江西24例，湖北20例，廣西8例，內蒙古6例，陝西5例，浙江3例，貴州3例，江蘇2例，重慶2例，雲南1例）。

四川省新增本土確診病例128例：成都103例，綿陽4例，阿壩4例，資陽3例，遂寧3例，宜賓1例，甘孜1例；9例由既往無症狀感染者轉為確診病例（成都2例，資陽2例，內江2例，綿陽1例，宜賓1例，涼山1例）。

新增本土無症狀感染者77例：外省返川點對點集中全程閉環轉運人員1例，成都47例，南充6例，阿壩5例，樂山4例，涼山4例，廣元2例，雅安2例，瀘州1例，內江1例，遂寧1例，達州1例，攀枝花1例，甘孜1例。