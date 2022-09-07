大陸四川省甘孜州瀘定縣5日發生芮氏規模6.8地震，截至7日上午7時，當地共記錄到3級以上餘震13次，最大餘震達4.5級。
據中國地震台網消息，四川瀘定地震共記錄到3級以上餘震13次，其中6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震11次，目前最大餘震4.5級。
當地5日發生芮氏規模6.8地震，截至6日晚上9時，共造成72人遇難，24人失蹤，至少253人受傷。
大陸四川省甘孜州瀘定縣5日發生芮氏規模6.8地震，截至7日上午7時，當地共記錄到3級以上餘震13次，最大餘震達4.5級。
據中國地震台網消息，四川瀘定地震共記錄到3級以上餘震13次，其中6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震11次，目前最大餘震4.5級。
當地5日發生芮氏規模6.8地震，截至6日晚上9時，共造成72人遇難，24人失蹤，至少253人受傷。
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