大陸四川省甘孜州瀘定縣5日發生芮氏規模6.8地震，截至7日上午7時，當地共記錄到3級以上餘震13次，最大餘震達4.5級。

據中國地震台網消息，四川瀘定地震共記錄到3級以上餘震13次，其中6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震11次，目前最大餘震4.5級。

當地5日發生芮氏規模6.8地震，截至6日晚上9時，共造成72人遇難，24人失蹤，至少253人受傷。