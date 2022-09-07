據《人民日報》報導，統計截至9月6日21時，四川瀘定6.8級地震已造成74人遇難，其中甘孜州40人遇難、雅安市34人遇難。

具體來看，據甘孜州抗震救災指揮部消息，截至9月6日21時，「9·5」四川瀘定6.8級地震已造成甘孜州40人遇難、14人失聯、170人受傷。

另據雅安市應急管理局消息，截至9月6日21時，「9·5」四川瀘定6.8級地震已造成雅安市34人遇難、12人失聯、89人受傷。