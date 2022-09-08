北市8日新增4447例本土病例，因應疫情升溫，落實微管制防疫措施，衛生局表示，第28期新冠肺炎疫苗平台開放預約至9月8日晚間9時，截至中午12時疫苗均有餘額；禁止逐桌敬茶敬酒、落實唱歌戴口罩，違規者將依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，第28期新冠肺炎疫苗平台開放預約至9月8日晚間9時，截至中午12時，北市預約平台提供疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、幼兒BNT、兒童BNT、BNT(12-17歲)、莫德納及高端疫苗均有餘額，呼籲符合資格的民眾，踴躍上網預約。

微管制防疫措施部分，衛生局說明，會公布各機關、機構、學校疫苗接種情形，加速提升接種涵蓋率；禁止逐桌敬茶敬酒、落實唱歌戴口罩，加強執行20桌以上宴席餐廳及外燴活動、KTV防疫稽查，違規者將依傳染病防治法第70條第1項規定，將處3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，500床以上醫院開設專責病房10-15％，9月9日起開設三德加強型防疫旅館，台北市檢疫所及加強型防疫旅館總房數達510間；河濱公園中秋節維持不開放烤肉區，若違規會按次數及情節開罰，每次1200元至6000元。