性騒擾前科累累的彭姓計程車司機，去年在公車上利用20多歲、孤身一人來台就讀的女學生小寐休息之際，竟利用外套做為掩飾，掀起她的長裙以手指性侵，最高法院駁回上訴，斥責他行為可訾，應予非難，依強制性交罪判刑3年10月。可上訴。

彭男有多次在公車上性騷擾女性而被判刑的紀錄，他最早在2012年因性騷擾案被新北、台北地院判刑3月、10月；2017年在公車性騷擾被判刑6月，2018年10月又在公車上性騷擾被判刑6月，2019年5月出監。但同年8月再度在公車性騷擾被起訴，因和解獲撤告。

去年3月21日晚上9點多，彭男在台北市西門町附近搭乘台北客運公車，他看到女乘客在座位小寐休息之際，先利用外套做為掩飾，用手撫摸她右大腿，再徒手掀起她長裙，將手指伸她私處。

被害人驚醒後推開彭男並搖頭表示拒絕，彭仍接續三、四次以相同方式，將手指插入她私處，並試圖觸摸A女胸部，她恐懼在上開公車上大喊「不要」、「非禮」，彭男欲下車逃逸，公車司機將開往派出所報警處理。

台灣高等法院考量被害人年僅20多歲，孤身一人來台就讀，竟遭彭男性侵害，被害後在台並無家人在旁可給予安慰與扶助，且彭男未能與她達成和解，賠償她身心所受之損害，以取得她諒解，判刑3年10月，最高法院駁回上訴定讞。