劉冠廷（右）在《愛情發生在三天後》告白陳庭妮。（時創影業提供）

林哲熹（左）與孟耿如在《愛情發生在三天後》大膽上演「經紀人與明星之戀」。（時創影業提供）.

《愛情發生在三天後》本週播出完結篇。（時創影業提供）

戲劇《愛情發生在三天後》迎來精彩最終集，主角陳庭妮、劉冠廷終於在分離8年後嘗試解開當年誤會，並正視自己的情感，9個大學好友還將一起為陳庭妮、劉冠廷補辦溫馨可愛的畢業典禮，接著讓劉冠廷祭出告白大絕招，學「蜘蛛人」倒吊垂降向對方告白，一圓陳庭妮學生時代的夢想，劉冠廷笑言：「第一次上下顛倒演戲，感覺很特別！」此外，林哲熹與孟耿如的「明星與經紀人之戀」也逐漸明朗。

劉冠廷對這場「垂降告白戲」印象相當深刻，他表示被吊在鋼絲上，身體會一直轉，還要深情對著陳庭妮說話，得練就「頭不動、身體轉動」的特殊技能，因為拍攝時間頗長，「頭昏腦脹像腦充血，拍完臉上有一些微血管破裂的血絲。」而且當天艷陽高照，「熱血都流到頭去了，收工後有中暑的感覺。」

面對劉冠廷用心設計的告白場面，女主角陳庭妮卻表示當下心情複雜：「當然有感動，但是更多的是擔心。」她透露劉冠廷會做出這樣的舉動，其實是因為陳庭妮飾演的角色在大學時期隨口說的一句話，原來她曾在看完電影後說過，蜘蛛人倒吊垂降跟女主角告白，最後還接吻的畫面超浪漫，「但看到時只覺得很危險，希望他趕快下來！」戲外更擔憂劉冠廷為了這場戲吃了不少苦頭。

陳庭妮最難忘的則是最後演唱會上的吻戲場面，因為導演馮凱臨時加戲要兩人在眾人面前上台擁吻，即使在浪漫愛情劇中拍過不少吻戲的她也相當緊張，她當下直呼衝擊：「竟然突然有親密吻戲！」不過一到了台上，她瞬間感受到青春熱血，「彷彿我的世界和其他人的不一樣，只有汪研（劉冠廷飾），超級浪漫！所以拍攝時很享受這個過程！」

陳庭妮和劉冠廷這對男女主角在兜兜轉轉8年後終於看見彼此的真心，面對兩人過去的誤會與分離，是否會感到遺憾呢？陳庭妮認為一切都是最好的安排，「如果大學時就在一起，也可能過個一年半載就因為誤會或吵架而分手，所以當年分開或許不是遺憾，反而是最好的安排。」

劉冠廷也認為生命自有安排，「要不是有這段錯過，或許男女主角就不會這麼愛得這麼彆扭卻又深刻。」希望觀眾能夠透過《愛情發生在三天後》學習如何表達愛、確實將情感傳達給所愛之人。

最終集中，林哲熹在直播節目當著眾人的面被陳庭妮拒絕，得知這段感情已走向終點，林哲熹大膽選擇牽起經紀人孟耿如的手，也才知道當年演完舞台劇後傳紙條鼓勵自己的人就是孟耿如，雖然兩人在劇中的感情備受爭議，但自認演起來相當過癮，孟耿如在殺青時打趣說：「當了幾個月的壞人，覺得很爽！」林哲熹則很開心能夠在這部劇「本色演出」，被孟耿如吐槽：「渣男嗎？」他大笑解釋：「是詮釋一個力爭上游的演員！」

《愛情發生在三天後》在拍攝期間曾因疫情停拍，演員也歷經各種挑戰，但全劇組建立起革命情感，施名帥表示，特別珍惜這次拍戲建立的友情，因為劇中飾演大學好友的演員們，開拍後沒兩週就培養出深厚感情，直到殺青都關係緊密，「這個是我覺得很難得的地方。」

袁艾菲也說：「看劇的人會很真實經歷我們的情感，然後很像回到大學時代發生的事情，和我們一起哭、一起笑。」導演馮凱在殺青時更是露出鐵漢柔情，感動的眼眶泛紅說：「我人生第一次這樣拍戲，很榮幸拍攝《愛情發生在三天後》，謝謝各位工作人員！」