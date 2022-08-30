Run XX Nitro Maggie Stephenson，4680元。（PUMA提供）

男星胡宇威昨（30日）替運動品牌UNDER ARMOUR站台，以單一亮點穿搭法抓住全場視覺，直言「穿得好看自己也會開心」，過程還跟著教練揮汗跑跳，不忘對鏡頭帥氣一笑展示親和力，他打趣喊：「笑容只剩表面上的了，心裡就...。」儘管先前腳踝骨折，他仍自豪是「運動愛好者」，就連未婚妻陳庭妮也會陪跑，幸福泡泡瞬間飄出，不過被問到婚禮進度，他坦言「工作忙，她（陳庭妮）不急，我也不急，只有我們兩個當下是最舒服的狀態才會去辦。」生子計畫同樣不在現階段考慮。

胡宇威穿上HOVE Phantom 3鞋款搭螢光撞色跑步服飾呈現俐落有型風格，他更讚新鞋款輕盈舒適，「完整包覆讓人有安全感。」該款也強打高緩震、鞋面透氣性，並可適時調節汗水與體溫；外觀以帶光澤的平針織線展示科技感，簡單搭短褲可凸顯腳踝肌肉線條。

PUMA則在鞋款做浪漫亮點，攜德國插畫家Maggie Stephenson打造跑步鞋，以更窄的鞋後跟順應女性足型，鞋頭採寬楦設計給予活動空間，整體兼顧回彈、避震、耐磨，外型點綴藝術圖騰彎刀，以粉紅、粉藍等配色營造柔美氣息。