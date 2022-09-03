尖石竹60線17.5K處發生電線掉落起火影響交通事件，警方已通報鄉公所派員搶修清除。（橫山分局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣3日下午因尖石山區風雨，發生高壓斷線導致供電線路事故，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、義興村及秀巒村等一帶停電，經即時轉供恢復部分用戶供電，餘353戶持續搶修中。

此外，在玉峰村竹60線17.5K處發生電線掉落起火影響交通事件，警方即時於附近擺放交通錐實施管制，提醒用路人注意安全，並通報尖石鄉公所災害應變中心派員清除。

因颱風影響發生停電事故，台電表示，造成民眾不便深感抱歉，已全面動員全力搶修以及早恢復供電。