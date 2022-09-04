台南市縣北區縣城隍廟3日舉辦夜巡遶境，途經殉職警凃明誠與曹瑞傑服務的民權派出所時，大駕神轎突然轉向衝進派出所值班台前，向2警冤魂喊話歸隊，並由台南市警2分局組長江彥勳持香，跟著神轎回鑾到廟裡，神明指示將為其做主。

台南市北區縣城隍爺每年鬼門關後，都會舉辦夜巡，專抓還在遊蕩、尚未回陰間的孤魂野鬼，神轎大駕的夜巡路徑常會因為「感應」而不按照既定路線而走。

夜城隍爺大駕3日下午4時30分出轎，晚上8時抵達民權派出所，突然神轎轉向衝往值班台，執事者大呼廟方人員找來「案桌」放在派出所前階梯上，當場在桌上寫字，奉神明指示要帶回2名警員的冤魂，為其做主。

現場人員透過台南市警2分局督察組長江彥勳，請2警上轎3次，才順利請出「2人」，廟方人員並要求江彥勳持香一起走回廟內，安置2警魂魄，由城隍爺為其申冤。

往年的縣城隍夜巡遶境，民權派出所都是廟會隊伍半途休息的地點，但僅停留在騎樓下，這次則是突衝值班台，不少信徒意外。江彥勳原是這次縣城隍爺廟會勤務的警察主管，他全程監控夜巡隊伍，配合習俗持香跟隨隊伍回廟。

縣城隍爺衝派出所過程遭民眾拍照轉發網路，不少網友選擇相信有鬼神，對城隍超渡2警的舉動大呼感動，留言盼兩警可修道成仙，不要再回到派出所工作了，並祝福2警家人平安。