越籍男子受困三峽河道中 救起才知是失聯移工

軒嵐諾颱風昨（3日）晚影響新北市最鉅，三峽區三峽河附近居民不斷聽見斷續傳來的呼救聲，前往查看赫見1名男子受困在河道石頭上，經通報警、消救援，受困男子獲救後急著離開，引起警方懷疑，查詢身分得知該名越南籍26歲阮姓男子為失聯移工，偵訊後已解送移民署新北市專勤隊。

警、消昨晚9時許獲報，三峽區民生街19巷底有人受困河道中間，已呼救約半小時，救難人員到場見水流湍急、水深及膝，受困男子站立在離岸邊約15公尺的岩石上，搶救人員使用拋繩袋及涉水救援，順利將男子安全救上岸。

三峽警分局表示，救援尚在進行中，卻見受困男子趁雨勢較小就欲自行上岸，員警對其行為產生懷疑，經進一步查證，查出該名越南籍阮姓男子今年6月已被彰化某公司通報為失聯移工。

阮男自稱因包包不慎掉入河中，才冒險下水撿包包，後因體力不支，受困於河中。偵訊後，警方依規定將阮男解送移民署新北市專勤隊收容。