因西方對俄羅斯銀行系統實施制裁，並凍結其外匯儲備，盧布在開戰時迅速崩盤，隨後俄央行大幅升息至20%，盧布又急遽升值回戰前水準，但經濟學家反而表示，盧布持續升值的表現，可能反映西方制裁最終仍成功影響俄經濟。

商業內幕報導，貨幣升值通常被視為國家經濟實力的一種象徵，自2月24日戰事爆發以來，盧布已經上漲近40%，截至周五（2日），盧布兌美元匯率報60.28。

然而，荷蘭銀行ING首席俄羅斯經濟學家多金（Dmitry Dolgin）表示，莫斯科的經濟政策並不是一直讓盧布升值，而是側重在提振當地信心，以及控制資本外流。他說，「盧布迅速升值回戰前水準是好的，但之後持續升值卻很令人不安」。

俄烏戰爭爆發之後，盧布兌美元跌至歷史新低，莫斯科隨即推行反危機計畫，包括大幅升息至20%，以及向受制裁的銀行提供流動性，盧布從谷底大幅反彈，但分析師表示，這可能會讓貨幣升值的太高。

報導援引國際能源署數據指出，盧布升值會侵蝕俄能源出口收入，這將衝擊俄羅斯經濟，尤其石油及天然氣更占俄羅斯聯邦預算達約45%，幾乎一半。

外匯經紀商ONANDA高級市場分析師厄蘭（Craig Erlam）表示，「已經能發現俄羅斯央行正為緩解貨幣壓力大舉降息」。此外，有消息指出，莫斯科計畫購買價值達700億美元的人民幣及其他「友好」貨幣，以減緩盧布升勢。

但多金表示，俄羅斯部分外匯儲備仍遭西方制裁封鎖，且主要銀行也被排除在SWIFT金融系統外，這大幅降低其尋找外匯貿易夥伴的能力。而這也意味著，盧布急遽升值可能代表俄經濟仍受西方制裁影響，因為這與普丁所預期的完全相反。