IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2022年8月自結合併營收57.56億元，較7月55.31億元成長4.07％、較去年同期47.24億元成長達21.84％，連3月改寫新高。累計前8月合併營收410.35億元，較去年同期329.46億元成長達24.55％，續創同期新高。

南電先前法說時表示，雖然下半年BT載板價格競爭壓力較大，但ABF載板供需持續吃緊，配合兩岸ABF載板新產能提前投產，對下半年展望維持正面看待，預期第三季營收及獲利可望續揚、再創新高，續拚毛利率、營益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」。

南電持續於兩岸擴建ABF載板產能，其中樹林廠第一期及昆山廠第二期新產能，可望自原訂的明年首季提前至本季投產，目標明年首季滿載生產。樹林廠第二期新產能則按原計畫不變，預計2024年首季投產。

南電表示，季節性因素雖對毛利率造成部分負面影響，但產品組合持續改善將有利於平均售價（ASP）及毛利率，對毛利率後市維持樂觀。基於更多元化的客戶組合、消費電子產品占比較少，南電對ABF載板的價量後市看法較同業更有信心。

不過，近期外資對南電後市普遍趨守看待。亞系外資認為，目前終端需求疲弱不侷限於消費電子產品，且宏觀經濟不確定性持續存在，認為南電仍可能面臨較同業更大的售價和毛利率壓力，預期明年每股盈餘將較今年下滑，維持「減碼」評等，目標價調降至210元。

美系外資則認為因PC及GPU需求疲弱，ABF載板需求目前已略為供過於求，將使售價較預期更快正常化、第四季起不再上漲，並導致營運自明年起下滑，故雖將南電今年每股盈餘預期調升1％，但明後年調降8％及15％，目標價自420元降至275元。