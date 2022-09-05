據《成都日報》報導，四川省成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周日（4日）晚間發布通告，由於疫情形勢依然嚴峻，全市核酸普篩將從今天開始延長3天（5日至7日），除新津區、邛崍市2地恢復正常生活秩序，其餘地方的上千萬民眾繼續「原則居家」。

通告稱，成都當前疫情形勢依然嚴峻複雜，社區傳播風險仍然較大，自2022年9月5日0時至9月7日24時，在全市範圍內繼續開展全員核酸檢測，全市人員繼續按照「應檢必檢」要求，完成全員核酸檢測。

成都市的新津區、邛崍市可稍微鬆口氣，逐步有序恢復正常生產生活秩序，外出和上班須持24小時內核酸檢測陰性證明，並持續做好社會面疫情防控工作。不過，各類空間密閉的娛樂場所和公共文化體育場所暫停開放和營業。餐廳繼續暫停內用，只提供快遞外賣服務。養老院、兒童福利院、監所等實施封閉管理。宗教活動場所暫時關閉。按照非必要不舉辦原則，嚴格控制會議、培訓、演出、展覽展銷、廣場舞等聚集性活動。除保生活、保生產、保防疫等車輛外，其他車輛原則上不出入本行政區域。

此外，成都全市通用的防疫措施包括：全市學校、幼稚園暫緩返校，實行線上遠距教育。校外培訓機構暫停實體培訓活動。

成都全市進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須持24小時內核酸檢測陰性證明。堅持非必要不離蓉，確需離蓉的須持24小時內核酸檢測陰性證明。來（返）蓉人員在完成「入川即檢」後，持始發地48小時內核酸檢測陰性證明乘坐公共交通。