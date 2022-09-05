全家與「再睡5分鐘」7日起再度聯名，推超商首見的奶蓋系列飲品。（全家提供）

萊爾富引進韓國煮麵機讓民眾能夠自煮泡麵享用熱騰騰餐點。（萊爾富提供）

OKmart自煮機讓民眾能烹調喜愛的麵食並可加配料。（OKmart提供）

講求快速又方便的超商，除了賣零食、鮮食外，近期也多走複合新型態，看好台灣手搖店營業額在10年間快速成長3倍，加緊爭食手搖大餅，推現榨蔬果汁、聯名人氣飲品打響知名度，預期新店型可帶動單店業績成長2倍以上。不只飲品能當場調製，熱騰騰麵食也能靠「自煮機」現點現做，粗估至今已創下逾千萬銷售業績。

7-11新型態複合選品店「OPEN!MART」首店落腳汐止「湖鑫門市」，一旁就是住宅商圈搶攻小家庭商機，當中進駐首創「果汁BAR」，現榨果汁單價69元至99元，民眾可看見店員將鮮切裝袋水果加入牛奶或優格打成汁，健康飲品簡單購入；另也規劃以綠白色系為主調的10坪選品市集，貨架陳列調味品外，也有一人份的米、切片水果、冷凍肉品等，選擇障礙者不怕挑不到心儀好物或吃不完，預期2023年底前於10間門市導入新型態。

全家不讓競業專美於前，卯足創意開發現做特調，近期再次聯名YouTuber滴妹成立的手搖店「再睡5分鐘」推出棉被奶蓋系列，將現做鹹甜奶蓋與招牌Let's Café和私品茶結合，茶味清香、口感圓潤，7日至20日使用全盈＋PAY購買新品還可享單杯79折，預期新品帶動相關品項業績成長1成以上。

除飲品外，不想吃微波食品的民眾也能吃到現煮麵點，萊爾富自2017年推出韓國煮麵機，全台有近400家門市提供自煮服務，其中又以「辣炒年糕麵」最為熱銷，想另外加顆蛋也不是問題，4分鐘輕鬆上桌。OKmart同樣看好自煮食代，提供自煮機、配料區和清洗槽，現煮鍋麵滿足味蕾及DIY樂趣，最熱賣泡麵包括Q彈麵條搭香辣湯底的「農心辛拉麵」，以新鮮和創意特點為民眾消夜提供更多選擇。