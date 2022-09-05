高雄市5日新增1862例COVID-19本土確診個案、17例境外移入個案，盛行率22. 10％。目前疫情風險已由北向南擴散，市長陳其邁呼籲市民要提高警覺，避免不特定接觸風險。衛生局長黃志中表示，中秋節高雄市依照中央流行疫情指揮中心防疫規範，不建議未接種疫苗的幼兒及長者參加中秋及重陽聚會，在餐飲場所不得逐桌敬酒敬茶。

高雄市第35周確診數較上周上升23.8％、相較於全國上升24.5％，中央警示BA.5已成為全球主要流行病毒，若發生接觸風險或出現相關症狀請盡速就醫篩檢，高齡合併糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病確診者應即時用藥可降低90％重症死亡風險，尤其一旦出現警示症狀切莫遲疑，請立即就醫。

陳其邁提醒市民請持續落實「戴口罩、勤洗手、打疫苗」，尤其是18歲以下未打滿3劑或65歲以上市民朋友，發生率或重症死亡率風險相對較高，特別是千萬別存有BA.2確診後「無敵星星」保護效應，目前社區流行主流病毒株是BA.5，確診者滿3個月後，應盡速預約接種基礎劑或加強劑。

黃志中說明中秋節活動辦理疑義，高雄市依照中央流行疫情指揮中心防疫規範，中秋佳節應落實中央既定防疫策略，包括不建議未接種疫苗的幼兒及長者參加中秋及重陽聚會，在餐飲場所不得逐桌敬酒敬茶等規範，更呼籲應落實清潔消毒、注意自身健康，如出現疑似症狀且有相關接觸史時，請盡速就醫快篩。

中央流行疫情指揮中心5日宣布，為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，自2022年9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。指揮中心提醒，上述邊境管制措施及防疫措施將視疫情變化滾動式調整。陳其邁特別提醒入境居家檢疫者，請務必遵守「3天居家檢疫＋4天自主防疫」期間的各項檢疫防疫措施，避免境外移入變異病毒株風險。