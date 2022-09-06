現場還有長照業者大表認同。（黃婉婷攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安6日端出「長照三支箭」政策牛肉，包括每年提撥3億做「高齡長期補助款」，6個月內增加500張長期照護床，入住經審核符合聯醫醫護比標準的私人安養機構，每床補助每月2萬元，並落實在地老化，符合條件即可申請遠距通報救援設備每人每月1200元補助，讓現場長照業者大表認同。

蔣萬安上午舉行「長照三支箭，用心挺安老」政策發表會，蔣萬安表示，台北市約250萬居民中，65歲以上的高齡人口於今年突破20％，正式來到「超高齡」社會的門檻，成為六都「最老」的都市。

蔣萬安說，台北市長照涵蓋率僅35％，長期臥床需專人照護的床位需求，量能遠遠不足，台北市立聯合醫院系統是全國六都級的公立區域醫院表率，各個院區多位於交通方便、人口密集之處，並深具醫療水準，可示範處理此難題。

蔣萬安提出，未來將提撥台北市「高齡長期補助款」，預計每年挹注3億新台幣，第1年市府未編列該預算，由第二預備金支應，不會挪用、影響現有衛生局的公衛補助款，並因應疫情或可能發生情況，增加公衛補助款。

蔣萬安提出「長照三箭」，首先是提升台北市聯合醫院公衛補助款，增加基層醫療人員士氣，6個月內增加500張長期照護床；入住經審核符合聯醫醫護比標準的私人安養機構，每床補助每月2萬元；最後是落實在地老化，須遠距通報救援設備的長者，可利用坊間已有的成熟保全系統，符合條件每人每月補助1200元。

前台北市副市長、前台北市衛生局長邱文祥感嘆，當前聯合醫院護理之家一位難求，目前行情是每月4萬塊，但坊間的行情是每月6萬塊，所以提出私立安養機構1床補助2萬塊有憑有據，兩者間正是差在照護比；而500床長照照護床，預計從聯合醫院5院區各加100床，並將陸續增聘護理人員補足人力缺口。

現場還有長照業者路過前來，大讚蔣萬安長照政策「真的有射到重症失能的長者身上」，他坦言全台在長照費用上都有天花板，當前光一床成本就要3.8萬元，人力比若要非常完整，成本恐讓業者難以負擔，但該政策若能實施後將減輕不少壓力。