西方國家在俄羅斯入侵烏克蘭後實施制裁，各界原預期俄羅斯經濟遭制裁後會受重創，但芬蘭一家智庫發布數據指出，俄羅斯入侵烏克蘭後6個月，藉由能源出口大賺1580億歐元（折合約4.8兆新台幣），其中對歐盟的出口占一半以上。該機構呼籲西方國家應對俄羅斯實施更有效的制裁。

法新社報導，芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）指出，自俄烏發生衝突以來，歐盟是俄羅斯能源最大的買家，進口大約851億的能源（約2.6兆新台幣），大陸349億歐元其次（折合約1.06兆新台幣）、再來是土耳其的107億歐元（折合約3300億新台幣）。

報導分析指出，雖然歐盟停止購買俄國煤炭，但在石油方面只是逐步禁止，而且沒有對天然氣採取任何限制措施。CREA呼籲歐盟「必須禁止俄國透過歐洲擁有的船隻和歐洲港口，將俄油運往第3國，而且英國應不准其保險業參與這種貿易。」

值得注意的是，俄羅斯近期關閉通往德國的北溪1號管道，引發歐洲能源危機加劇、通膨升溫問題，美國財經媒體引述摩根士丹利(Morgan Stanley、大摩)策略師團隊說法指出，歐洲企業利潤恐出現類似2008年發生金融海嘯時的大跌，並拖累全球經濟。