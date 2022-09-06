矽格(6257)自結8月營收為15.63億元，月減5.69%、年減1.68%，主要是因為手機客戶訂單因相關供應鏈持續進行庫存調節，致使手機晶片相關需求減少。不過其他產品應用如網通晶片、消費性晶片及車用晶片則需求增加，記憶體晶片持平。整體營收雖較7月減少，矽格8月合併營收仍寫下歷年同期次高。累計至8月合併營收為129.9億元，年增19.62%。

面對客戶庫存調整下，將影響矽格業績，惟公司獲利穩定，因此法人建議區間操作，目標價57元。矽格周一跌破5日線、50元關卡後，周二續跌，盤中一度摔至一個月以來新低價，終場收跌1.71%報48.95元，短期均線呈現下彎。

展望第三季，客戶在手機、PC及記憶體相關IC進行庫存管控，第三季營收將會下滑，但在車用晶片、網通、資料中心等相關晶片的需求持續暢旺，矽格會謹慎觀察實際情況，做好產能調配。法人預期，第三季營收將季減10%以內。毛利率因稼動率下滑而減少，預估矽格單季稅後EPS 1.65元。

矽格2022年營運成長的產品線，包括5G手機、網通WIFI6/6E、車電、GaN、HPC等；WIFI晶片2022年晶片供給增加，矽格也會受益。車用晶片2021年測試占矽格整體業績比重約6%，目標2023年占營收目標達10%以上。

半導體市場仍遭受通貨膨脹及美國升息等因素之衝擊，市場需求不確定性增加，相關手機晶片、PC晶片及NB晶片供應鏈進入庫存調節，但車用和HPC及網通則很穩定，客戶認為PC和手機庫存調整要2~3季，最晚調整至今年第一季。價格方面，由於測試價格占整體晶片成本較低，加上IC設計對於供應鏈的要求仍以穩定為優先，矽格IC測試價格也與2021年調漲過後相當，但若終端景氣不佳，價格還是有壓力，法人預估，矽格2022年稅後EPS 7.16元。