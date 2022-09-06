楊丞琳赴陸發展多年，演藝事業發展亮眼，但日前她在大陸節目上一句：「吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」，引起網友熱議，翻出她在社群或上節目吃海鮮的照片，直接打臉她；女星王思涵看不下去楊丞琳被出征，忍不住跳出來力挺，直說「為什麼台灣人永遠只會欺負台灣人？」。

女星王思涵昔日與與徐若瑄、吳珮瑜合組「少女隊」，後組合解散，王思涵成立舞蹈教室教授舞蹈，2017年12月曾和徐若瑄合作，擔任經紀人，後來漸漸淡圈還在台北市林森北路開了一家「炭火割烹」，是台灣原住民美食與日本料理的創新結合，還被網友選為「中山站美食」，個人臉書大多分享生活相關。

近日楊丞琳一事，她難得轉發資深媒體人黃暐瀚的文章，寫下看法「我真的看不懂...為什麼台灣人永遠只會欺負台灣人？小時候家境貧窮吃不起海鮮是甘你屁事？」她提起之前網路上傳一位爸爸在麥當勞幫兒子慶生的事蹟，認為就是有人家境不富裕，上不了好餐館吃飯慶生，建議酸民「去關懷一下弱勢的社會底層，有那麼多時間在網路上謾罵，還不如去做點善事吧」。

王思涵力挺楊丞琳。（圖／翻攝王思涵臉書）

王思涵直言：「心酸的台灣人，多點善良的心，說些善良的話吧！」貼文一出，引起許多網友的回應「我小時候也沒吃什麼海鮮」、「真的很可憐，斷章取義一面轟炸，兩邊玻璃心跟酸民水準感覺差不多」、「十六歲的自己在幹嘛？ 那個年代出來工作的肯定不容易」。