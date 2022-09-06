今年6月3日到6日，葉姓男子無故撥打台北市政府警察局110緊急報案專線，次數達1148次，經勸阻不聽，台北市政府警察局信義分局移送後，台北地方法院依無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，依定處罰鍰1萬元。可抗告。

台北地院指出，社會秩序維護法規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，可處拘留或1萬2000元以下，考量葉男違犯情節、年齡智識等情狀，裁定處罰鍰1萬元，葉如不服裁定，得於收到裁定書5日內以書狀敘明理由提抗告。