隨著年齡漸長，許多人總有些小祕密不想讓父母知道，然而一名女網友日前發現珍藏的情趣玩具不翼而飛，且兇手竟是自己的親生母親，還說：「洗完還給妳」，讓原PO感到崩潰不已，上網發文抱怨整起事發經過，而她最後更決定送出這個情趣玩具。

原PO在網路論壇「Zuvio校園」發文表示，最近發現幾個平時用來「自我愉悅」的小玩具突然不見蹤影，讓她感到相當緊張，一方面害怕被爸媽發現後氣到扔掉，另一方面則是因為每個玩具都要價超過千元以上，讓原PO著急地在家中東翻西找。

沒想到找了半天，最後居然在爸媽的房間尋獲情趣玩具，且上面還有使用過的痕跡，讓原PO氣得忍不住爆粗口，直說：「有夠噁的！不要問我為什麼知道他們有用過，我的潤滑液也在旁邊！」

氣不過的原PO當晚就拿著證物去和犯人對質，但得到的反應卻更讓她傻眼，媽媽露出害羞的神情坦承，就是想要跟爸爸玩點新鮮的，才會借用一下小玩具，原PO追問：「你們有沒有衛生觀念？這種東西能共用嗎？」媽媽則回應：「我們當然有洗過、消毒過才用啊，等等也會洗過再還你」，傻眼的原PO最後決定把情趣玩具送給爸媽。

貼文曝光後掀起討論，網友紛紛留言，「買新的跟爸媽請款」、「全家人都跟你間接接觸了」、「那種東西不能共用吧，洗過我也不敢，真的噁爆」、「之前被我媽發現情趣玩具超尷尬，只能騙他說是用來按摩的」，不過也有人推測，應該是爸媽不曉得該從什麼管道購買，建議原PO能給予指點，以免未來又發生相同的慘案。