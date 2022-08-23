台北市一名王姓男大生去年間與女同學一起喝酒，王男醉倒路邊清醒後見到女同學A背對自己傳訊息，竟突然衝上前環抱親吻，還偷摸對方的屁股與胸部，慘被告上警局。台北地院審結，依性騷擾罪，處王男55日。可上訴。

判決書指出，王男與A女就讀同大學同科系，去年10月間兩人前往北市一間酒吧喝酒，王男不勝酒力而醉倒酒吧前馬路，A女則背對王男滑手機傳訊息，未料，王男清醒後見到A女背對自己，竟上前自背後環抱A女，親吻其脖子還觸摸胸部與臀部，嚇得A女報警處理，全案經由檢方偵結起訴。

台北地院法官認為，王男欠缺尊重女性性自主權的觀念，乘人防備不及時對A女性騷擾，導致被害人的內心留下難以抹滅的陰影，實在不可取；法官參酌王男並無前科，曾向被害人書寫公開道歉信，審理期間也曾向對方表達歉意，且終於認罪等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。

另，雖王男向法院請求緩刑，但法官考量王男尚未與被害人和解，未獲得對方原諒，再參酌此案量刑，並沒有不執行較適當的情形，故不宣告緩刑。

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