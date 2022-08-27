一名鄭姓在網路交友軟體上結識一名女大生小美，認識3天後就邀小每到他住處聊天，未料竟強壓她上床猥褻，最後逼迫女方脫光衣服，跨坐在小美身上打手槍，小美事後提告，鄭男竟恐嚇「要公布畫面及學校」、「公布你父親公司」、「找記者來報導」，，造成小美身心飽受折磨。但小美拒不撤告，法官審理後認為，鄭男坦承罪刑且雙方已和解，依強制猥褻罪判他6月。

根據判決書，鄭男透過交友軟體Cheers認識女網友小美，結識3天後，就約小美回自己住處聊天，未料才一進門，正男就強行將小美壓制在床上，親吻脖子，還強手拉去撫摸其生殖器。

事後又逼迫小美脫下衣褲，隨後脫去自己褲子後，跨坐在小美身上，觸摸胸部，還自行打手槍，射精在小美身上，小美事後一怒下前往警局提告。

但鄭男得知後暴怒，為脅迫小美撤回告訴，用LINE發送訊息給小美恐嚇稱：「時間內你不撤告，我會直接公布對話內容，你的照片還有監視器畫面...讓妳身敗名裂，讓大家看清妳的真面目」、「反正對話紀錄、照片、監視器畫面，妳家地址、姓名，學校科系我都有，如果妳要搞得大家難看，順便把妳的名聲敗壞..」、「如果控告妳成功，我會連妳父親在哪個公司工作，全部都公布讓大家知道，還會請記者來報導，不要以為有公權力做靠山就了不起...」、「妳可以不用撤告沒關係，想把事情鬧大，我就幫妳鬧大，大學也不用讀了，工作也不用找了，妳爸還有可能因此被炒魷魚..妳如果覺得我在危言聳聽，那妳可以試試看..」。

但小美拒絕撤告再度報警。法官審理後，審酌兩人僅為網友，本應恪遵男女間互敬互重之關係，但鄭男竟為逞個人性慾，對女方強制猥褻行為，不僅不懂得尊重女性身體與性自主權利，其手段、心態及犯罪手段均屬可議。

法官認為，鄭男犯後為使個人免除刑責，竟脅迫女方撤回告訴，造成女方身心靈所受之折磨及痛苦，但因犯後終能坦承犯行，且與女方達成和解，依強制猥褻罪判他6月。