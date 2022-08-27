一名人夫發現妻子小美與陳姓男子前往摩鐵床戰，事後與妻子攤牌時，妻子辯稱遭到性侵還向男方提出告訴自清。但陳男喊冤自己被仙人跳，還表示人妻經常傳訊挑逗，且上床時，因為自己「不舉」，只好打手槍體外射在小美肚子，但事後小美立刻向他索討40萬。檢方偵查後性侵不起訴，但人夫又提告侵害配偶權求償百萬，一、二審法院均認定，兩人是婚外情不是性侵，判陳男須賠償30萬元確定。

根據判決，陳男明知道小美有婚姻在身，還帶著小美在109年5月前往汽車旅館，陳男在床上撫摸小美胸部及下體，因為遲遲無法順利勃起，最後只能靠雙手愛撫，陳男表示，他的生殖器因不舉，所以只能插入一點點，所以最後只好勉強用自慰方式射精在小美肚子上。

小美隔天傳送避孕藥之照片給陳男，並稱：「1盒600事後避孕藥～T.T～你不會負責」，陳男回覆稱：「沒在裡面，哪裡需要」、「只有第二次才有」>

人夫事後得知主張，陳男於2020年5月24日在新北市某汽車旅館性侵妻子，如果法院認為陳男並非性侵，亦是侵害他的配偶權，向陳男求償100萬元。

但陳男反駁，自從認識小美後，她多次以言詞挑逗伊，兩人前往汽車旅館，是出自於雙方情投意合，且兩人發生關係後，小美立刻質疑伊是否真心交往，並向他索款40萬元，他當場拒絕，小美立刻告他性侵，因此小美與丈夫應是刻意設計仙人跳。且事後性侵部分以不起訴，所以並無侵害配偶權

法官勘驗兩人話記錄，發現小美多次傳訊示愛：「心中想跟你上床想了好多次，能得到你的呵護更是我最大的期待」，兩人在摩鐵發生關係後，小美隔天又傳訊要陳男證明自己的是真心，陳男回稱，「把肚子切開看一看，隨便妳檢查。」小美還回：「心情很難過，真的很想你，為何你不讀我的Line？我就已經沒人能訴苦了，別不理我啦，你說過要照顧我的～」。

一審法院認為兩人是婚外情，陳男已逾越普通男女交往份際，確實侵害人夫配偶權，判決他須賠償30萬元確定。但陳男不服上訴，高等法院認為一審無違失，維持原判。