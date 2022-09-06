死者大哥梁嫌下雨天抱著2袋屍塊淋雨走在街道上。（警方提供）

新北永和區5日驚傳分屍案，54歲梁男被殺害肢解，警方登門時發現屍體僅剩左腳連著軀幹，其餘頭顱、雙手以及右腳皆已消失，死者73歲的大哥狠心犯案，6日下午在台北市水源市場附近1處超商落網，隨著案件偵破，警方陸續確認更多掌握到的事證，監視器影片也曝光，死者大哥抱著疑似裝著屍塊的2大袋粉色垃圾袋，其後方還跟著1位長腿妹，似乎不知道前方是分屍兇嫌。

從監視器畫面(其日期顯示錯誤)可見，死者大哥梁嫌在下雨天抱著2大袋粉紅色袋子，其袋內疑似裝著死者屍塊，而梁嫌當天左手掛著黑色雨傘，穿著深色上衣與長褲，腳穿夾腳拖，頭戴著帽子，走在巷弄道路內，然而，在梁嫌後面有位「下衣失蹤」的長腿妹，拿著雨傘正好走在梁嫌後方，似乎不知道走在前方的就是肢解親弟弟的恐怖兇嫌。

死者大哥梁嫌下雨天抱著2袋屍塊淋雨走在街道上，其背後有位長腿妹卻不知冷血分屍兇嫌走在前面。（翻攝畫面）

據悉，梁嫌4日還前往生活百貨買刀，疑似是為肢解剩餘屍體，手段兇殘，讓人不寒而慄，但全案於5日晚間曝光，梁嫌還來不及處理完畢，就步上逃亡之途，帶著紅色行李箱坐公車前往台北市公館一帶。

由於紅色行李箱十分顯眼，警方藉此掌握梁嫌動向，得知梁嫌先將行李箱寄放在公館超商，再漫無目的地坐公車前往三重、台北車站、龍山寺，最後返回超商，但警方早已埋伏，待梁嫌出現就一擁而上，將其上銬帶回訊問。

梁嫌逃亡時先將行李寄放在公館一處超商，在超商店員幫忙拖住人下，警方順利逮人，梁嫌身上有16萬現金，行李箱裡裝滿棉被衣物，遭警方帶回警局時情緒略憤怒，面對記者提問表示，弟弟「一個人住三間房」且借錢不還，他感覺被欺負才痛下殺手，據悉死者積欠梁嫌約5萬元現金。

據了解，8月31日晚間兄弟倆再度因金錢爆發口角，梁嫌遂在9月1日凌晨3點趁弟弟睡著時一刀刺向心臟，對方當場斃命，梁嫌在早上6點多將死者頭部砍下，中午1點多扔垃圾車，隔天（2日）清晨再將雙手、右腳砍下，晚上7點多再度丟垃圾車。目前警方將依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送法辦。