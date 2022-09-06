新北市永和區1名辭職法警遭親哥一刀慘死後分屍，頭顱與其餘3肢被丟進垃圾車；死者家屬今（6）下午在案發現場招魂時，3兄弟喊著「么弟回家了」並連續擲出聖筊，同時間逃亡的兇嫌大哥就在北市落網，外界也驚呼實在太巧，民俗專家表示「以死者大哥失蹤日來算，死者應已經是頭七」。

據了解，死者家屬傍晚在命案現場招魂，其他3兄弟悲痛喊著「么弟回家了」，且法師跟家屬擲筊詢問，「梁XX你的魂有回來嗎？」，順利擲出聖筊；據《三立新聞網》報導，民俗專家廖大乙表示，以死者大哥失蹤日來算，死者應已經是頭七，在此時抓到人，也是因為護法神冥冥之中牽引，在法師在案發地引魂時，要默念請亡者帶走所有冤氣，放下怨念，讓社區居民出入平安，這樣就不願影響鄰居。

昨(5)日傍晚新北市永和區有名楊姓女子報案，表示梁姓男同學已失聯多日未見，永和分局立即派員到智光街的梁男住家，透過梁男家屬開門後，房內異味撲鼻而來，隨後在房間內驚見1具遺體，其遺體只剩軀幹連著左腳，頭與其於3肢全不見蹤影，死者慘遭分屍。

經警方調查後，死者大哥涉有重嫌，今(6)日下午，死者大哥在台北市羅斯福路三段遭警方埋伏當場逮捕，被逮捕的死者大哥回分局時，情緒略顯憤怒，面對記者提問，他表示，弟弟「一個人住三間房」，且借錢不還，讓他感覺被欺負，便趁死者熟睡時「一刀刺向心臟」，並分2天將支解的屍體丟進垃圾車。

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