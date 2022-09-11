大陸男星李易峰本月2日突然缺席杭州一個品牌宣傳活動後引發揣測，10日央視中秋晚會又突然抽起他的錄播節目，據北京市公安局官方微博「平安北京」11日指出，近期北京警方在偵破一起違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。

據大陸央視報導，已證實被行政拘留者就是李易峰。但李易峰工作室10日晚間卻又發表「嚴正聲明」，稱李易峰一直堅守道德底線，網上有關其個人生活的言論均為嚴重不實，是別有用心者散播的謠言。

稍早央視曾官宣李易峰將參加10晚間8點的中秋晚會，但直到10日中午更新的節目表上，卻將李易峰及節目名字一併已刪去。 據《星島日報》報導，央視秋晚是採用錄播形式播出，李易峰的節目早在10多天前已完成錄製，卻仍突然刪去李易峰的節目。

此外，李易峰也曾作為全大陸檢察機關「法治進校園」活動的形象大使。但近日大陸網民也發現這些內容已經在最高檢微博中消失。