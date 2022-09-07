JIDION GETTING A HAIRCUT AT THE US OPEN 🤣 @Jidion6 pic.twitter.com/wNbTMyIFsF — SportsCenter (@SportsCenter) September 7, 2022

美國網球公開賽觀眾席，似乎也成了一些搞怪球迷惡搞的遊樂場，今天（7日）澳洲基瑞歐斯（Nick Kyrgios）與俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov）的男單8強賽，有兩名球迷竟然搞起了場邊理髮，被大會人員請出場。

兩位球迷看網球比賽還不夠，竟然在場邊就玩起理髮，他們自備推剪器及短版理髮用圍巾，後來被大會人員及保全帶出場。

美國網球協會發言人麥金泰（Brendan McIntyre）表示：「當有人看到這一幕發生，保全就走過去了，因為他們打擾到比賽進行，所以被請出球場。」

美國紐約媒體指出，在美網比賽現場搞理髮院的是YouTuber網紅「JiDion」，這不是他的第一次在運動賽事現場弄起理髮廳，今年3月NBA灰狼隊主場迎戰小牛他也嘗試過，他也被溫布頓終身禁賽，因為今年7月溫網喬柯維奇（Novak Djokovic）、辛納（Jannik Sinner）的男單8強賽他鳴起汽笛。