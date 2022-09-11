富邦悍將11日以1比4不敵中信兄弟，羅力在台最終戰最終以敗投作收，賽後他回到休息室與隊友道別，13日上午將搭機離台，他說：「很謝謝隊友對於我的決定給予理解與支持，謝謝大家這段時間的照顧，祝福大家職業生涯都能快樂、長久，之後我也會繼續關注球隊，真的十分感謝大家照顧。」

由於新洋投安得勝調整不及，羅力在5日引退賽後又為了球隊「再戰一場」，「真・最終戰」受到雨勢影響2度暫停，最終繳出4.1局被敲7安、投出5次三振、失2分，吞下本季第2敗，但他也在今晚達成生涯1500局里程碑，成為中職第3人。

雖然在台最後一戰沒能以勝場作收，但羅力認為，屬於自己的夜晚已經過了，引退賽那天的一切都很完美，也是很棒的結尾，今晚上場就是以一個想要贏球的角色。

比賽中也看到羅力幾次對裁判判決、好球帶有些意見，但他認為，主審對於兩邊好球帶判決一致，有些一半一半的球可撿可不撿，「以投手身分當然希望會想撿好球，但沒撿也是比賽一部份，我也要給兄弟掌聲，他們的打者纏鬥做得很好，每個打席都消耗我很多球數。」

今天一登板時兄弟球迷就給予羅力很大掌聲，5局下解決掉岳政華後，被換下場時更是全場起立鼓掌歡送這位中職傳奇洋將，對此羅力直呼非常酷，「兄弟球迷本來就很投入在比賽中，他們把自己擺在中立位置、給每個人掌聲，這是他們給場上每個球員的尊重，感謝他們過去10年的支持。」

賽後羅力回到休息室與隊友作最後道別，明天他要回到新莊的家把包行李，在週二早上搭機返美，他笑著說明天肯定會很忙碌，「很多是要收尾，整理公寓、打包行李，要盡量想辦法減少行李數量，想辦法不要超重。」

被問到之前統一獅送的除濕機如何處理？羅力表示，這可能需要用寄的，至於這在亞利桑那用得到嗎？他笑答：「我也不知道用不用得到除濕機，不過往後日子還很長也說不定。」他也提到最後抓下1個出局數的那顆球也會成為他的收藏品，跟著行李一起帶回美國。