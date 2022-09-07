有數據顯示，女生在選男朋友的時候，通常會看性格和樣貌，原來這之中還有一個極大的重要因素，就是身高。最近有一名女生在Dcard發文，以「男友身高不到155」為題引來網友熱烈討論。網民表示，如果男生身高不超過160的話真的很難找對象，不是瘋狂被拒絕，就是情路坎坷，男生的身高真的有這麼重要嗎？

一名女生在Dcard發文，表示自己的男友身高不到155，當身邊的親朋好友問起男友身高時，都說明明可以找到更好的人，為什麼要浪費時間在他身上？原PO自己本身的身高比例就不矮，剛認識的朋友也都認為「妳這麼高，男朋友應該也很高吧！」明明是一句善意的問候，卻異常刺耳。原PO感嘆，明明以前就已經想清楚要去努力克服男友身高的問題，在聽到旁人都持負面的言論後，堅定的心也不免動搖，甚至連父母都持堅決反對意見，使她的心情真的無比陰霾。

網友持不同見解。(圖/翻攝自Dcard)

此文一出，網友紛紛表態，大部分人都不太能接受155這個數字「不到155真的很難接受耶」「趕快分手..」「當你們過了熱戀期，他的身高很有可能變成致命傷」還有人說「如果妳想通了我可以給妳介紹更好的」「千萬不要生小孩」諸如此類的留言，但也有另部分人持正面態度，獻上暖心安慰鼓勵「只要你自己不在意就好了」 「你男友一定是有你看上的優點你才會選擇他」「知道兩個人之間互相喜歡這樣就很好了」「他只是矮了點，矮跟渣哪個更嚴重」，的確，外在的形象很容易被大家定義好與壞，但是內在只有自己能感受的到，或許我們可以多一份同理心去包容彼此的缺失。